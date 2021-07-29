Музей Євгена Коновальця в Зашкові можна відвідати віртуально

У четвер, 29 липня, компанія «Skeiron» спільно з командою Львівського історичного музею презентували онлайн-екскурсію з музею Євгена Коновальця в с. Зашків Жовківського району. Це відбулося рамках проєкту «Імперсивна платформа «Музей у 3D». Про це організатори розповіли на сторінці проєкту в Instagram.

Фото: Львівський історичний музей

Експозиція музею розміщена в чотирьох кімнатах. Зібрані матеріали розповідають про дитячі та юнацькі роки Євгена Коновальця, військову діяльність у 1917—1920 рр. Також показують його як одного із засновників Української військової організації та Організації українських націоналістів (ОУН).

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Завершує виставку у музеї документальна розповідь про трагічну загибель Євгена Коновальця 23 травня 1938 р. у м. Роттердамі (Нідерланди) і вшанування його як державного діяча.

В музеї представлені документи й світлини, українські та зарубіжні видання, предмети побуту родини та живі свідки історії — три дуби, посаджені батьком діяча на честь своїх синів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений museum3d (@museum3d.com.ua)

Довідково, історико-меморіальний музей Євгена Коновальця заснований з ініціативи Товариства української мови імені Тараса Шевченка у родинному будинку Коновальців в с. Зашкові Жовківського р-ну Львівської області. Він є сектором «Музею визвольної боротьби України».

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