39-річного чоловіка спіймали на збуті канабісу у Сокалі

У Сокалі затримали 39-річного чоловіка, що займався збутом канабісу на території міста. Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 39-річний мешканець Сокаля неодноразово збував наркотичні засоби, зокрема, «канабіс», на території міста. Зокрема, задокументовано кілька фактів продажу наркотичного засобу мешканцям Сокаля.

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Зловмисника затримано. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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