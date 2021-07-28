У Львові облаштували новий дитячий майданчик

На вул. Козланюка, що у Личаківському районі Львова, облаштували майданчик для дітей. Про це повідомили в Департаменті містобудування Львівської міськради у Facebook.

Тепер тут дитячий спортивний простір, де є:

вуличні тренажери

стіл для тенісу

різні гойдалки

лазанки

балансири

гірка

стіна для скелелазіння

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Для найменших діток облаштували окрему безпечну ігрову зону, де вони зможуть відпочивати, поки батьки займатимуться спортом.

Уся територія облаштована, тут проклали нові доріжки, встановили зручні вуличні меблі. Усі елементи виконані із природних матеріалів.

Простір облаштували в межах Громадського бюджету Львова і за сприяння небайдужих мешканців.

Колись тут був майданчик, від якого залишились стара залізна гірка-ракета і рештки бетонних плит з металевими штирями, які стирчали із землі. На одному з фото у галереї видно, як це було.

Фото: ЛМР

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