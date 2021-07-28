Наглядова рада «Нафтогазу» затвердила правлінню 130 мільйонів премії

Наглядова рада НАК «Нафтогаз» позитивно оцінила досягнення членів правління за першу половину 2021 року, і пропонує преміювати керівництво на 130 мільйонів гривень. Про це йдеться у зверненні голови НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що є у розпорядженні редакції Економічної правди.

У листі Шмигалю Вітренко розповідає, що наглядова рада НАК «Нафтогаз» позитивно оцінила досягнення членів правління за першу половину 2021 року і визначила їхній розмір премій за результатами роботи за рік. Йдеться про Отто Ватерландера, Петера ван Дріла, Сергія Перелому та Ярослава Теклюка.

Згідно з рішенням наглядової ради Нафтогаз повинен затвердити умови банківської гарантії для забезпечення виплати річної премії за підсумками року, премії за реалізацію цілей у середньострокових проєктах та вихідної допомоги.

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«Тобто логічно припустити, що наглядова рада може визначити премії за роботу відповідних членів правління у другому півріччі 2021 року, чи за підсумками роботи за 2021 рік», – йдеться у листі.

Загальний розмір премій, що підлягає гарантованій виплаті, становить 126 млн грн. Разом із сумою потенційної вихідної допомоги Нафтогаз повинен виділити 215 млн грн до оподаткування (173 млн грн – після) для покриття виплат безвідкличною банківською гарантією.

Водночас, у фінплані Нафтогазу на 2021 рік таких виплат не передбачено, а премії, за словами Вітренка, не відповідають міжнародним стандартам та усталеній практиці.

«Голова правління звернувся із відповідним листом до акціонера, у якому проінформував про рішення наглядової ради та висловив застереження. Вони зокрема стосуються того, що наглядовою радою не затверджено положення про винагороди та звітність про бонуси, згідно із яким можуть здійснюватися будь-які виплати», – коментує директор з комунікацій Максим Білявський.

«Викликає подив і той факт, що мова йде про бонуси за 2021 рік, який ще не завершився», – завершив він.

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