На Мостищині збудують сухий порт. Його вже внесли до реєстру індустріальних парків України

В Мостиській ОТГ планують збудувати індустріальний парк «Мостиський сухий порт», який стане великим логістичним хабом для розвантаження та зберігання товарів з України і країн Азії, які перевозитимуть у ЄС залізницею. Цей парк вже включили до офіційного реєстру індустріальних парків України.

«Мостиський сухий порт» збудують між селами Волиця та Годині. Згідно із детальним планом території, площа території комплексу становитиме 63,52 га. На території індустріального парку планується 15 ділянок.

«Пріоритетними для розміщення галузями діяльності є підприємства з новітніми технологіями по зберіганню рідинно-зернового речовин, підприємств мебельних виробів, машинобудування та холодильників для заготівлі ягід і грибів (понад 600 т), а також об’єкти логістики, сервісного обслуговування та іншого», – зазначається у детальному плані.

На території парку створять об’єкти для обслуговування логістичного комплексу, об’єктів транспортної інфраструктури, промислових і/або наукових об’єктів. Окрім цього на території будуть кафе, їдальні, парковки, поліклініки тощо.

Головне завдання цього парку – відновлення промислового потенціалу громади, створення нових робочих місць та залучення іноземних інвестицій. У 2024 році «Мостиському сухому порті»планують створити 250 робочих місць, а до 2033 їх буде 1150.

Передбачається, що Мостиський сухий порт має стати великим логістичним хабом для розвантаження, перевантаження та зберігання різноманітних товарів та сировини з України та країн Азії, які мають перевозити залізницею як в країни Євросоюзу, так й у зворотному напрямку.

27 липня індустріальний парк «Мостиський сухий порт» включили до офіційного реєстру індустріальних парків України.

«Це ще одне досягнення для Львівської області. Плановий обсяг залучених інвестицій при реалізації об’єкту – 1-3 млн доларів США. Це дасть змогу збільшити об’єм виробництва в області приблизно на 20%. Прогнозований обсяг реалізованої промислової продукції становитиме 862,1 млн грн станом на 2033 рік», – зазначив керівник відділу інвестиційної політики Орест Фільц.

Відео майбутнього індустріального парку можна переглянути за посиланням.

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