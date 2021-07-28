Яким має бути кенді-бар на свято?

Солодкий стіл сьогодні нерідко називають модним словом «кенді-бар». Це окрема фуршетна локація на святі, де виставлені усі десерти в оточенні тематичного декору, красивого посуду. Підбираючи ласощі для кенді-бару, надають перевагу невеличким порційним частуванням. Це дозволяє гостям свята скуштувати всі види солодощів, не переїдаючи. Такий фуршет доречний на будь-якому святі: день народження, хрестини, весілля тощо. Поговоримо про те, якими ж повинні бути солодощі для кенді-бару, як красиво оформити локацію.

Які ласощі обрати для кенді-бару?

Організовуючи свято, можна спростити собі задачу та замовити кенді-бар на сайті mavkacake.com з доставкою. Кондитери узгодять набір солодощів та кольорову гаму, розрахують їхню кількість, зважаючи на кількість гостей. Якщо ви готові приділити більше уваги створенню десертного фуршету, зверніть увагу на такі порційні смаколики:

макарони — дуже ніжний французький десерт у вигляді медальйонів, які розкладають у розлогі вази або багатоярусні підставки;

капкейки — м’які кекси з кремовими прикрасами та часто з кольоровими посипками;

кейк-попси — солодкі кульки у шоколаді або кольоровій глазурі, які для зручності подають на паличках;

горішки — звичні для українців солодощі з начинкою з вареного згущеного молока;

еклери — повітряні тістечка з кремовою начинкою, прикрашені глазур’ю;

класичні тістечка — маленькі штучні десерти з витонченою начинкою та ефектним оформленням.

Це далеко не повний список ласощів, які чудово підходять для кенді-бару. Але створення десертного фуршету на цьому не закінчується. Варто подбати ще про декілька тонкощів.

Кольорова гама

Бажано, аби кольори десертів та супутнього декору відповідали палітрі навколишнього оформлення. Для цього можна запросити професійного декоратора чи спробувати обійтися власними силами. Золотим стандартом вважається використання 2–3 кольорів. Це можуть бути відтінки чи поєднання незалежних палітр. У якості декору виступає витончений посуд, але ви також можете додати живі чи їстівні квіти, фарфорові статуетки, свічники, паперові кульки. Варіанти декору обмежуються лише вашою фантазією, часом на підготовку солодкого столу та його тематикою.

Додаткові поради

Якщо смачний кенді-бар призначений для дітей, правильно підбирайте стіл — малята повинні мати змогу легко дістати будь-які солодощі. Замовляючи ласощі в кондитерській, завчасно вкажіть перелік алергенів, яких варто уникати в рецепті. Справжні майстри готові запропонувати великий асортимент смаколиків без глютену, шоколаду або інших інгредієнтів за прийнятною ціною.

Кенді-бар у Львові завжди можна отримати з доставкою. Це особливо зручно, якщо заплановане велике свято, яке вимагає уваги до інших організаційних питань. Зверніть увагу на загальний вигляд столу — варто уникати довгих скатертин та нестійких конструкцій, які можуть зруйнувати кондитерську казку.

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