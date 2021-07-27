П’ятьом закладам профосвіти на Львівщині дадуть понад 10 млн грн на навчальні центри

Конкурсна комісія Міністерства освіти та науки відібрала 62 заклади професійної освіти, які цього року отримають гроші на облаштування навчально-практичних центрів, зокрема у п’яти закладах на Львівщині створять професійно-навчальні центри. Відповідний наказ опублікували 27 липня на сайті відомства.

МОН вже розпочало підготовку проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України, яке дозволить розподілити субвенцію у розмірі 150 млн грн між областями України. Оскільки створення навчально-практичних центрів відбувається на умовах співфінансування, частину коштів від загальної вартості центрів мають покрити місцеві бюджети, заклади освіти або інші соціальні партнери.

Відповідно до наказу, Львівська область отримає кошти на створення центрів у 5 закладах профосвіти.

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ДПТНЗ «Червоненське вище професійне училище» (Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва) – 6 000 000 грн

ДНЗ «Новояворівське вище професійне училище» (Електрозварник, Електрогазозварник) – 1 022 800 грн

Турківський професійний ліцей (Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування) – 840 000 грн

ДНЗ «Львівське вище професійне політехнічне училище» (Столяр будівельний) – 1 456 600 грн

ДНЗ «Львівське вище професійне училище побутового обслуговування» (Швачка, Кравець, Закрійник) – 1 050 800 грн

На створення професійно-навчальних центрів на Львівщині виділять 10 379 200 грн. Ще 5 545 900 грн будуть з місцевих бюджетів.

Кошти вирішили виділити на створення центрів за технологічно складними професіями, бо цього року надійшло найбільше заявок на фінансування саме за такими спеціальностями. До прикладу, електрогазозварники, токарі, кухарі, електромонтажники і т.д.

«Ми безсумнівно підтримали їх, адже частина цих професій є гостро затребуваною на ринку праці. Разом з тим популярною лишилася сфера послуг. Частина поданих заявок буде профінансована за професією кухаря, кондитера, швачки та інших. За цими професіями навчається більшість учнів», – зазначив заступник МОН Ігор Гарбарук.

Важливо зауважити, що ці регіони мають найбільші мережі закладів профосвіти. Так, на Львівщині 55 закладів.

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