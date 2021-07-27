12-метровий міст на дорозі Пирятин – Гараєць відремонтують за 6,5 млн

До кінця 2021 року відремонтують міст на дорозі Пирятин – Гараєць, що у Львівському районі. Про це інформує заступник головний Львівської ОДА Юрій Бучко.

Міст на дорозі Пирятин – Гараєць ремонтують у рамках програми «Велике будівництво». Його протяжність становить 12 метрів, а вартість ремонтних робіт – 6,5 млн гривень. Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «РБП ТРАНС-МОСТ».

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«Проєктом передбачено облаштування металевої гофрованої труби та асфальтування моста. Станом на сьогодні дорожники влаштовують опалубку для заливання фундаменту. Зазначу, до кінця року усі роботи завершать і оновлений міст відкриють для проїзду. Ремонт цього об’єкту забезпечить доїзд до населених пунктів, що розташовані поблизу», – повідомив Юрій Бучко.

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Фото: Юрій Бучко