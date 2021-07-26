Ярно Хабіхт: «Я дуже оптимістично дивлюся на ситуацію, бо 65% українців хочуть вакцинуватися»

Представник ВООЗ і Глава Національного бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт про процес вакцинації та боротьбу з Covid на Львівщині:

«18 місяців триває боротьба з коронавірусом. Львів – це дуже важливе місто, оскільки саме тут ми дізналися про перші випадки захворювання, вивчили дуже багато важливих уроків весною 2020 року.

Цьогоріч ситуація трішки інша з двох точок зору. Насамперед зараз нам доступні вакцини. Тому я б хотів наголосили на цьому. Вакцинуйтеся, особливо це стосується груп високого ризику: працівники сфери охорони здоров’я, а також старше населення. Другий момент, про який я хотів би сказати, – це те, що ми вже знаємо, як можна боротися з інфекцією: фізична дистанція, миття рук, носіння масок в місцях, де може відбуватися контактне зараження. Також ми вже знаємо про медикаменти, які можуть лікувати захворювання для тих людей, що перебувають на лікарняних ліжках.

ВООЗ передала 10 лікарням області апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори та засоби індивідуального захисту. Оскільки зараз 16 лікарень надають допомогу хворим на коронавірус, ми повинні подумати, як ще більше можемо(ВООЗ, – ред.) допомогти, оскільки нова хвиля коронавірусу наближається і вона розпочнеться восени.

Щодо рівня вакцинації в Україні. Якщо ми говоримо про Україну та Європейський Союз, то тут є три моменти, про які слід говорити. По перше, в Україні вакцинація почалася на три місяці пізніше, ніж в ЄС. І ви, оскільки близько знаходитеся до кордону з Європою, це відчули. Також у перші місяці як в Україні, так і в Європі була дуже обмежена кількість доз вакцини. Та наприкінці літа – на початку осені варто думати, як масштабувати процес.

Якщо в Україні кількість вакцинованих осіб на вересень буде сягати рівня 10%, а на грудень – 30%, то це є той мінімум, який в теперішніх умовах для нас буде задовільний. Звичайно, для України у нас є очікування є значно вищими. Ми б хотіли, щоб кількість вакцинованих досягли 70% до кінця року.

Основну увагу я б зараз зосередив на тому, щоб доставляти людей до пунктів вакцинації, щоб їх якимось чином заохочувати до вакцинації, а також достукатися до людей старшого віку. І я дуже оптимістично дивлюся на ситуацію, бо 65% українців бажають вакцинуватися

Також важливо, щоб в Україні була доступною велика кількість доз вакцин.

Нового штаму коронавірусу не уникнути, ні в Україні, ні в інших країнах. Але важливо те, що вакцини працюють, і те, що працівники сфери охорони здоров’я мають значно більше досвіду, ніж торік.

Не варто забувати про ті інструменти, які вже є явними для нас: носили маски, дотримувалися фізичної дистанції і мили руки. Коли я вчора прогулювався вулицями Львова, в мене склалося враження, що люди почали про це забувати. Потрібно їм нагадувати, що вони повинні краще дотримуватися цих заходів».

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Фото: РБК “Україна”