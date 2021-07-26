7 речей, які створюють хаос у будинку. Що впізнаєте у своєму інтер'єрі? 

Вони псують ваш інтер’єр, створюють безлад і дратують. Вони – це речі, які потребують порядку та правильного зберігання. Як облаштувати дім комфортно?

Пропонуємо познайомитись із добіркою порад від «ВіЯр» – компанії, що вже понад 19 років допомагає створити меблі мрії та пропонує більш ніж 30 000 товарів для їх виготовлення.

Отже, знайомтеся із переліком речей, що заважають підтримувати порядок у будь-якому домі. Поради також додаються.

Розкидане взуття. Заходите до квартири і перше, що зустрічає вас, – гори розкиданого взуття і безлад у передпокої. Знайомо? Є рішення, які дозволять зберігати взуття компактно та зручно – відкидні полиці для тумб, або просто «гамбургери».

Одяг на стільцях. Мабуть, час створити шафу зі стільців. Як показує досвід, це найулюбленіше місце для зберігання одягу вдома. А поки такі меблі не вигадали, пропонуємо системи Joker. З їх допомогою легко зібрати зручну стійку для одягу. Але не захоплюйтесь! Розмістіть на стійці мінімум речей, наприклад, в одному кольорі чи зі схожих матеріалів.

Купа дротів. Де розетки, там і «килими» із чорних дротів. І для того, щоб поставити телефон на підзарядку, потрібно пролізти через цей лабіринт і пройти квест «Як від’єднати те, що найменш потрібно». Організатори для дротів ідеально вирішать цю проблему.

Прасувальна дошка серед кімнати. Студенти можуть використовувати її як стіл, якщо немає альтернатив. А хтось полюбляє прасувати речі та залишити дошку розкладеною. Але, погодьтеся, перчіплятися кожного разу через неї – це теж не варіант. Встановіть прасувальну дошку до шафи-купе та звільніть місце для більш важливих речей.

Завали в тумбах. Закидати непотрібні речі в тумби, а потім довго шукати їх в іншому місці. Навести порядок і знову стикнутися з безладом – вічна проблема. Що ж, для кухні ми підібрали оптимальні рішення – функціональне наповнення, щоб заховати все необхідне та організувати ідеальне зберігання без зусиль.

Подерті меблі. Встановили нові меблі, але випадково пошкодили їх? Якщо не йдеться про глибокі подряпини чи сколи, радимо спробувати меблеву косметику. Це засоби, створені для маскування дефектів, відновлення пошкоджених поверхонь і догляду за меблями.

Мотлох на балконі. Старий одяг, зламана техніка чи коробки – що ще ви плануєте додати до колекції речей, які, можливо, колись знадобляться? Використовуйте простір правильно. Наприклад, облаштуйте на балконі офіс, міні-сад чи зону для релаксу. Для цього викиньте зайве, зробіть мінімальний косметичний ремонт і продумайте освітлення. Як це зробити? Найкращі рекомендації тут.

Позбудьтеся речей, які псують будь-який інтер’єр! Слідуйте порадам, вибирайте запропоновані рішення з асортименту «ВіЯр» та насолоджуйтесь комфортом вдома.

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