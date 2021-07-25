У США блогер-антивакцинатор помер від коронавірусу

У Каліфорнії від коронавірусу помер блогер і член протестанської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював у соцмережах сovid-вакцинацію і стверджував, що його захистить віра. Про це пише ВВС Україна.

34-річний Стівен Хармон був затятим антивакцинатором та багато жартував про те, що не робив щеплення. У своєму Twitter’і, де було 7000 підписників, він писав, що має «99 проблем, але вакцини серед них немає».

Згодом Стівен Хармон захворів на коронавірус і лікував пневмонію у лікарні в передмісті Лос-Анджелеса, де і помер 21 липня.

Реклама партнерів

За кілька днів до смерті Хармон задокументував свою боротьбу за виживання, розмістивши свої фото на лікарняному ліжку. Через погіршення стану медики під’єднали чоловіка до апарату ШВЛ.

Втім незважаючи на боротьбу з коронавірусом, Хармон як і раніше відмовлявся від вакцини, стверджуючи, що його віра захистить його.

Перед смертю він жартував про пандемію та вакцини, ділячись мемами зі словами, що довіряє Біблії, а не провідному американському експерту з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Засновник протестантської церкви Hillsong Брайан Г’юстон висловив співчуття з приводу Стівена Хармона, але водночас закликав інших вірян «слідувати вказівкам лікарів».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.