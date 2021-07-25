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У США блогер-антивакцинатор помер від коронавірусу

Наталя Дуляба

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У Каліфорнії від коронавірусу помер блогер і член протестанської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював у соцмережах сovid-вакцинацію і стверджував, що його захистить віра. Про це пише ВВС Україна.

34-річний Стівен Хармон був затятим антивакцинатором та багато жартував про те, що не робив щеплення. У своєму Twitter’і, де було 7000 підписників, він писав, що має «99 проблем, але вакцини серед них немає».

Згодом Стівен Хармон захворів на коронавірус і лікував пневмонію у лікарні в передмісті Лос-Анджелеса, де і помер 21 липня.

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За кілька днів до смерті Хармон задокументував свою боротьбу за виживання, розмістивши свої фото на лікарняному ліжку. Через погіршення стану медики під’єднали чоловіка до апарату ШВЛ.

Втім незважаючи на боротьбу з коронавірусом, Хармон як і раніше відмовлявся від вакцини, стверджуючи, що його віра захистить його.

Перед смертю він жартував про пандемію та вакцини, ділячись мемами зі словами, що довіряє Біблії, а не провідному американському експерту з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Засновник протестантської церкви Hillsong Брайан Г’юстон висловив співчуття з приводу Стівена Хармона, але водночас закликав інших вірян «слідувати вказівкам лікарів».

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