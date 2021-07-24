Вандали пошкодили каплицю Боїмів

В центрі Львова невідомі відкололи кам’яний елемент каплиці Боїмів – сакральної пам’ятки, аналогів якій немає в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

У ніч на п’ятницю, 23 липня, невідомі пошкодили каплицю Боїмів, що на площі Катедральній. Тепер на підвіконні пам’ятки бракує однієї пілястри із левом.

«Тепер каплиця Боїмів буде якийсь час без одного лева – вандали відкололи одну підвіконну пілястру і обгадили вхідні двері. Лев збережений і чекатиме на реставрацію», – написала посадовиця.

Зазначимо, каплиця Боїмів – славнозвісна пам’ятка пізнього Ренесансу, яка не має аналогів не лише в Україні, але й у європейській архітектурі. Знаходиться у Львові на площі Катедральній. Збудували її у 1609–1615 роках.

Каплицю Боїмів спорудили на території тогочасного міського цвинтаря, поблизу Латинського собору. Усипальницю для родини замовив і розпочав львівський купець родом із Угорщини Георгій Боїм, а завершував його син Павло Боїм. Всього в каплиці поховано 14 осіб з роду Боїмів.

Імена творців каплиці точно не відомі. За найобґрунтованішою версією, її будівничим був архітектор з Вроцлава Андреас Бемер, який у ті часи побудував ратушу, оздобив сусідню каплицю Кампіянів. Прототипом каплиці Боїмів, ймовірно, є усипальниця Зиґмунтовська (Сиґізмундівська) у замку Вавель у Кракові.

У другій половині XVIII століття поховання з каплиці Боїмів перенесені на львівські цвинтарі, а ключі від неї згідно з заповітом Георгія Боїма передано до катедри.

У 1945 році радянська влада закрила каплицю для відвідувачів. Однак з 1969 року ця сакральна споруда увійшла як окремий відділ до Львівської картинної галереї, тож її знову відкрили для відвідувачів.

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Фото: Лілія Онищенко