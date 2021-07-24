У Львові військову присягу склали понад 500 офіцерів запасу

У суботу, 24 липня, в Національній академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного на вірність народу України присягнули більше пів тисячі офіцерів запасу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник військового вишу Павло Ткачук.

Понад 500 юнаків та дівчат завершили навчання в Академії сухопутних військ за програмою підготовки офіцерів запасу. Випускаючись із вишу, військові традиційно складають урочисту присягу на вірність народу України.

«Від сьогодні на цих юнаків та дівчат буде покладено священний обов’язок – захист рідної землі. Переконаний: у разі нових загроз територіальній цілісності, незалежності й суверенітету України ці молоді люди, не вагаючись, візьмуть до рук зброю та стануть пліч-о-пліч з іншими українськими воїнами, щоб захистити нашу рідну землю. Для цього у них є все: знання, навички, розуміння обраного шляху, обов’язок та відповідальність, а головне – бажання та мотивація боронити своїх краян, державу, правду та честь», – відзначив Павло Ткачук.

Новоспечені офіцери запасу здобували свої звання протягом двох років.

За цей час у військовому виші вони здобували теоретичні знання та практичні навички, а також переймали досвід викладачів й наставників, переважна більшість із яких яких брала участь у війні на Донбасі та в інших гарячих точках планети.

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Фото: Facebook Павла Ткачука