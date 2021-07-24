Батька львівського школяра оштрафували за меми на вчителів в Instagram

Галицький районний суд Львова оштрафував батька львівського школяра за меми на вчителів. 15-річний школяр польської школи №10 публікував в Instagram карикатури на своїх вчителів. Про це пише Zaxid.net.

Як ідеться у матеріалах справи, у липні 2020 року учень львівської школи №10 імені святої Марії Магдалини, де навчання ведеться польською мовою, створив сторінку в соцмережі Instagram, де публікував карикатури (меми) на фотографії вчителів школи.

Вчителі сприйняли цю ситуацію як булінг і написали відповідну заяву у поліцію. Під час судового засідання батько хлопчика Мар’ян К. свою провину визнав повністю та попросив суворо його не карати.

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Враховуючи докази, суддя Галицького районного суду Львова Віктор Романюк визнав винним Мар’яна К. за ч.1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП та оштрафував його на 850 грн.

Крім цього, він має заплатити 420 грн судового збору. На цю постанову суду батьки хлопчика апеляції не подавали.

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