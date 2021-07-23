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Замість Монастирського у Раду зайшов новий «слуга народу»

Андрій Котенський

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Центральна виборча комісія визнала Антона Швачка обраним народним депутатом за списком партії «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року, пише УП.

Про нового нардепа повідомила секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

«Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Швачка Антона Олексійовича, 1992 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає у місті Суми, безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії «Слуга народу” під №139», – повідомила Олена Гатаулліна.

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Відповідне рішення ухвалила комісія ЦВК через дострокове припинення повноважень нардепа партії Дениса Монастирського, якого призначили главою МВС.

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