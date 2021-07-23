ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янин викликав поліцію через відмову дружини в інтимі

Андрій Котенський

|

Сихівчнин викликав поліцію, щоб пожалітися на власну дружину, яка відмовилася займатися з ним коханням. Про це повідомила речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

За словами Катерини Рибій, за ніч поліція отримала декілька тиких викликів від «скривдженого» чоловіка.

«Заявника пограбувала жінка — жінка краде кохання, жінка відмовляється займатися сексом, заявник боїться до неї наближатися, щоб не звинуватили у сексуальному домаганні, просить скерувати дві високі Поліни (малося на увазі спецпроєкт «Поліна»– поліція проти насильства – ред.)», – йшлося у одному із повідомлень чоловіка.

Реклама партнерів

Патрульні зауважують, що чоловіка тягне на такі витівки лише у стані сильного алкогольного сп’яніння, а цього разу дружини взагалі не було дома.

Також відомо, що 44-річний сихівчанин вже мав адмінматеріал за хибний виклик на початку 2021 року. Тоді він відбувся незначним штрафом. Тепер за повторний хибний виклик поліції чоловіку доведеться заплатити від 850 до 3400 грн.

«На жаль, не реагувати на такі виклики патрульні не можуть, хоча, прямуючи до заявників, добре розуміють, що це марнування часу, а в цей час комусь справді може бути потрібна допомога», – зауважує Катерина Рибій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото ілюстративне

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 
Омелян ШЕВЧУК
Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 

У Avalon Yard стартує продаж нової черги квартир «Відчувати життя на повну легше, коли ти живеш у квартирі, спеціал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів