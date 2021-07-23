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Львів’янка відзначила столітній ювілей

Вероніка Рой

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Нещодавно свій столітній ювілей 21 липня відзначила львів’янка Константина Круль. Ювілярка отримала від міста матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Про це інформує пресслужба Львівської міськради.

Константина Круль святкувала свій столітній ювілей 21 липня. Жінка отримала від міста матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, вітальний лист від міського голови та пам’ятну монету.

Зазначимо, у Львові традиційно довгожителям, які відзначають сто років, на День народження з бюджету надають одноразову матеріальну допомогу в розмір 5 тис грн, пам’ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкує 101 та більше років, – 5 тис грн.

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Загалом у 2021 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачено 250 тис грн.

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Фото: ЛМР

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