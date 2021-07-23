Експорт товарів Львівщини зріс майже на 22%

Обсяг експорту у Львівській області порівняно з 2020 роком збільшився на 21,6% і становить 40,3 млрд грн. Про це повідомили в Головному управлінні статистики Львівської області.

До порівняння беруться дані за січень–червень 2021 року та січень–червень 2020 року. Підприємства області співпрацювали з партнерами 161 країни світу.

Найбільше продукції Львівщини експортували в:

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Польщу (28,4%)

Німеччину (13,3%)

Чехію (7,7%)

Данію (6,7%)

Експорт товарів у країни ЄС становив 850,8 млн дол (80,8%) і збільшився у порівнянні минулим роком на 33,7%.

Серед товарів, які Львівщина експортувала у січні‒травні 2021 року, переважали електротехнічне обладнання (22% від обсягу експорту області), меблі (17,2%), деревина і вироби з неї (8,8%), зернові культури (7,7%).

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