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Експерти розповіли, чому недоцільно робити тести на антитіла Covid

Вероніка Рой

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Експерти заперечили доцільність тесту на антитіла COVID-19. Адже результати такого тестування вкрай ненадійні та не дозволяють робити переконливі висновки, особливо щодо рівня імунного захисту людини. Про це йдеться у Телеграм-канал Коронавірус-інфо.

Як показують наукові дослідження, концентрація антитіл до коронавірусу в крові перехворілих та вакцинованих має дуже опосередкований стосунок до рівня захисту проти COVID-19. Втім необхідний рівень антитіл для ефективного захисту від вірусу експерти досі не знають.

Також, за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, для діагностики інфекції ці тести не підходять, оскільки для вироблення антитіл організму необхідно після зараження до 3 тижнів. Тому негативний тест не обов’язково означає, що людина здорова, а позитивний не гарантує, що вона хвора.

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