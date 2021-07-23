Через порушення прав споживачів «Львівгаз оштрафували» на 425 тис. грн

АТ «Львівгаз» виписали штраф на 425 тис. грн через порушення чинного законодавства, умов ліцензії та порушення прав споживачів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це повідомили у пресслужбі Регулятора.

Зокрема, підприємство не виконувало зобов’язань щодо встановлення лічильників газу, вчасного подання звітності фінансів та забезпечення періодичної повірки лічильників газу для побутових споживачів.

У зв’язку з цим, Регулятор під час засідання 23 липня ухвалив рішення щодо накладення штрафних санкцій на АТ «Львівгаз» у розмірі 425 тис. грн та зобов’язав виправляти недоліки та зауваження.

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Нагадаємо, «Львівгаз» – одне з небагатьох підприємств, в якого найбільше порушень стосовно прав споживачів, особливо в частині приєднання, та велика кількість скарг від споживачів.

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