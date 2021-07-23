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Через порушення прав споживачів «Львівгаз оштрафували» на 425 тис. грн

Дарина Романишин

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АТ «Львівгаз»  виписали штраф на 425 тис. грн через порушення чинного законодавства, умов ліцензії та порушення прав споживачів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це повідомили у пресслужбі Регулятора.

Зокрема, підприємство не виконувало зобов’язань щодо встановлення лічильників газу, вчасного подання звітності фінансів та забезпечення періодичної повірки лічильників газу для побутових споживачів.

У зв’язку з цим, Регулятор під час засідання 23 липня ухвалив рішення щодо накладення штрафних санкцій на АТ «Львівгаз» у розмірі 425 тис. грн та зобов’язав виправляти недоліки та зауваження.

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Нагадаємо, «Львівгаз» одне з небагатьох підприємств, в якого найбільше порушень стосовно прав споживачів, особливо в частині приєднання, та велика кількість скарг від споживачів.

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