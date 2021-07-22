Україна і Угорщина взаємно визнаватимуть документи про освіту

Представники України та Угорщини підписали міжурядову угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені, повідомляє Європейська правда.

Угоду підписали глава МЗС України Дмитро Кулеба та його угорський колега Петер Сійярто.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми та науковими документами.

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Також Кулеба наголосив, що ця угода є важливою при розв’язуванні проблем в освітній сфері, які накопичилися з Угорщиною за останні роки.

«Ми продовжуємо рухатись до розв’язання всіх колючових проблем з Угорщиною у наших двосторонніх відносинах», – заявив міністр.

Міністри закордонних справ підписали того ж дня ще один документ – меморандум про співпрацю у сфері підготовки дипломатичних кадрів.

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