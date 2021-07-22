Львівщину знову накриє спека

У найближчі дні на Львівщину повернеться 30-тиградусна спека. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

У п’ятницю, 23 липня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду проясненнями, істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий місцями туман. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме 10-15°, а вдень – 21-26° тепла.

24 та 25 липня на Львівщині можлива мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі буде 10 – 15°. Вдень 24 липня синоптики прогнозують 23-28°, а 25 липня – 26-31° тепла.

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На початку наступного тижня, 26 та 27 липня, можлива мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме 12-17°, а вдень – 26-31° тепла.

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