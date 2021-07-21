У мережі з’явився шахрайський сайт, що схожий до ПриватБанку

Служба безпеки ПриватБанку попереджає про новий шахрайський сайт, який зареєстрований невідомими у США та незаконно використовує логотип та дизайн державного ПриватБанку. Відповідну інформацію поширено на офіційній сторінці банку в Facebook.

За даними служби безпеки ПриватБанку, зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду.

«Шахрайський сайт (https://p-invest.site) не має жодного відношення до банку.

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Розберемося, чому:

зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду;

сайт має односторонній канал зв’язку: після заповнення форми оператор телефонує, аби «дотиснути» людину;

сайт незаконно використовує логотип та айдентику банку

Аби не стати жертвою шахраїв, пам’ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород», – йдеться у повідомленні ПриватБанку.

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