У мережі з’явився шахрайський сайт, що схожий до ПриватБанку

Служба безпеки ПриватБанку попереджає про новий шахрайський сайт, який зареєстрований невідомими у США та незаконно використовує логотип та дизайн державного ПриватБанку. Відповідну інформацію поширено на офіційній сторінці банку в Facebook.
За даними служби безпеки ПриватБанку, зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду.
«Шахрайський сайт (https://p-invest.site) не має жодного відношення до банку.
Розберемося, чому:
- зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду;
- сайт має односторонній канал зв’язку: після заповнення форми оператор телефонує, аби «дотиснути» людину;
- сайт незаконно використовує логотип та айдентику банку
Аби не стати жертвою шахраїв, пам’ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород», – йдеться у повідомленні ПриватБанку.
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Андрій Котенський