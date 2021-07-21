У Львові вшанували полеглого героя АТО Максима Савченка

Офіцери та курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанували світлу пам’ять полеглого випускника Національної академії сухопутних військ капітана Максима Савченка, який загинув від рук російських окупантів сім років тому. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Полеглого офіцера вшанували хвилиною мовчання та пом’янули біля стели на честь загиблих випускників Національної академії сухопутних військ.

«Сім років тому припинило битися серце випускника Національної академії сухопутних військ капітана Максима Савченка.

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2010 року Максим Савченко закінчив наш навчальний заклад за спеціальністю “бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів”.

Офіцерську службу розпочав у роті розвідки, що дислокувалася в Житомирі.

Остання посада, яку він обіймав старший лейтенант Савченко, заступник командира мінометної батареї 95-ї окремої аеромобільної бригади.

У зоні АТО Максим Савченко воював практично з початку операції — близько чотирьох місяців.

Загинув 19 липня 2014 року в бою на околицях міста Лисичанськ Луганської області. Під час бою з російськими окупантами офіцер був тричі поранений. Одне з поранень виявилося смертельним», – повідомив Павло Ткачук.

Указом Президента України № 873/2014 від 14 листопада 2014 року, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) та відзнакою «Народний герой України» (посмертно).

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