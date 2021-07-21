На Золочівщині кобила вкусила за щоку 5-річну дівчинку

У вівторок, 20 липня, до опікового відділення 8-ї клінічної лікарні з одного із сіл Золочівського району госпіталізували 5-річну дівчинку, яку за щоку вкусила кобила. Про це повідомляє «Буський медіа-портал» з посиланням на завідувача опікового відділення 8-ї лікарні Василь Савчин.

Дівчинка проживає в одному із сіл Золочівського району. Дитина хотіла погладити лоша, а поруч була кобила, яка й вкусила дитину за праву щоку. Маленьку пацієнтку готують до операції.

Дівчинку до лікарні госпіталізували 20 липня. Дитина отримала дефект м’яких тканин доволі великий, розміром приблизно 5 на 8 см. Зараз її готують до операції.

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