КС визнав неконституційною конфіскацію товарів у зоні спрощеного митного контролю

Конституційний Суд у середу, 21 липня, визнав неконситуційним абзац другий статті 471 Митного кодексу щодо конфіскації товару. Про це повідомляє прес-служба суду, пише Економічна правда.

Зазначається, що за конституційною скаргою громадянки Олени Одінцової прийнято рішення про неконституційність абз.2 ст.471 Митного кодексу України.

Відповідно до тексту скарги, який є на сайті суду, Одінцова просила КС визнати неконституційними положення Митного кодексу, які передбачають конфіскацію заборонених або обмежених законодавством до переміщення товарів у зонах спрощеного митного контролю.

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