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Біля Львова через розрив петарди 6-річному хлопчику відірвало пальці

Вероніка Рой

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У селі біля Львова через розрив петарди 6-річному хлопчику відірвало чотири пальці лівої руки. Про це Львівському портал порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Нещасний випадок стався у вівторок, 20 липня, близько 23:00 год. в одному із сіл біля Львова. Було встановлено, що 6-річний хлопчик отримав травми через розрив у руці петарди, якою він бавився. У помешканні в цей час перебувала матір.

Дитину госпіталізовано до лікарні з діагнозом «травматична ампутація чотирьох пальців лівої кисті».

За фактом злісного невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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