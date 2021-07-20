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Від 3 до 5 мільйонів українців проживають за кордоном – демограф

Дарина Романишин

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За межами України проживають від трьох до п’яти мільйонів її громадян. Причиною еміграції є бажання покращити умови життя. Такі дані навела директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова на форумі «Україна 30. Трудові ресурси», передає Українська правда.

За словами Лібанової, головною причиною еміграції українців є нерівність між країнами, і люди переїжджають туди, де кращі умови для життя.

На думку експертки, справа тут не у вищих зарплатах, а в тому, що українці не бачать свого майбутнього на батьківщині.

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На її переконання, аби повернути людей до країни, необхідно дати їм упевненість, що світле майбутнє може бути і в Україні, що їхня рідна держава рухається у потрібному напрямку.

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