Канада дозволить в’їзд вакцинованим туристам із негативним ПЛР-тестом

Для повністю вакцинованих громадян інших держав, із українцями включно, Канада у вересні відкриє кордони. Про це заявила міністр охорони здоров’я Канади Паті Хайду, передає Українська правда.

В уряді уточнили, що повністю вакциновані іноземці зможуть потрапити до Канади з туристичною метою вже з 7 вересня. Таким чином зможуть простежити, яка ситуація з коронавірусом в країні та поза її межами.

«З огляду на все більшу кількість вакцинованих та зменшення випадків інфікування у Канаді ми можемо безпечно розпочати відкривати кордони. Поступовий підхід до скасування обмежень дасть змогу нашим органам охорони здоров’я стежити за ситуацією з COVID-19 як усередині країни, так і закордоном», – Паті Хайду.

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Обов’язкова умова при перетині кордону – наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше, ніж за три дні до цього.

Слід зауважити, що Канада вважає повністю вакцинованими тільки тих людей, які зробили щеплення двома дозами вакцин Pfizer/BioNTech, AstraZeneca чи Moderna або однією дозою вакцини Janssen.

За останніми даними, на території Канади залишається 4616 позитивних випадків COVID-19. Від початку пандемії пандемія забрала життя 26 499 канадців.

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