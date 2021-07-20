Можливі підтоплення. Мешканців Львівщини попереджають про підйом води у річках

Упродовж 20-21 травня у Львівській області очікується підняття рівня води у річках області. Через це можливе затоплення окремих об’єктів прирічкової інфраструктури. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Фото: департамент цивільного захисту ЛОДА

Впродовж 20 – 21 липня на річках басейну Дністра очікується підйому рівнів води на 0,5-1,5 м, в нижніх течіях річок Стрв’яжу, Свічі – 1,5-2,5 м.

У Стрийському районі можливе часткове затоплення окремих об’єктів прирічкової інфраструктури. Там оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

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В місцях випадіння сильних злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць, в горах можливе утворення окремих селевих потоків.

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