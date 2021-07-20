Для вчителів Львівщини закуплять майже чотири тисячі ноутбуків

Для понад 60 тисяч українських вчителів цього року придбають ноутбуки. З них для Львівської області планують закупити 3 748 ноутбуків. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

У держбюджеті-2021 передбачено додаткове фінансування – 1 млрд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, 980 млн грн виділені саме на придбання ноутбуків для понад 60 тисяч вчителів.

У МОН кажуть, що завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним. Пандемія змінила освітній процес – уроки з класів перейшли в зум-конференції. Однак, на жаль, не у всіх вчителів була технічна можливість навчати дітей у такому форматі.

«Уже цього року ми забезпечимо понад 60 тисяч вчителів якісною технікою. Ця ініціатива зараз — одна з пріоритетних, над якою ми працюємо спільно з МОН. Продовжуємо цифровізувати освітню сферу. Електронні журнали та щоденники, онлайн-конференції, презентації на уроках — це майбутнє освіти. Наша мета – зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей», – розповів Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Згідно із наказом МОН, в якому прописані вимоги до техніки, комп’ютери будуть високої якості. З урахуванням співфінансування та очікуваної вартості ноутбука у 20 тис. грн планується закупівля понад 60 тис. ноутбуків за цією субвенцією. Така вартість розрахована за результатами консультацій із вендорами та після аналізу ринку.

Комп’ютери закуплять на 24 області та м. Київ. Процес можна буде відстежувати за допомогою спеціального дашборду.

Зокрема, для Львівської області мають закупити 3 748 ноутбуків.

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