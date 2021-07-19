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В Україні вперше чиновники складають іспит з української мови

Вероніка Рой

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В Україні вперше чиновники та претенденти на громадянство складають іспит із державної мови. Іспит, реєстрація на який стартувала 16 липня, почався о 9:30, повідомляє Укрінформ.

Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.

Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою апарат Національної комісії України зі стандартів державної мови і сама Комісія мають 15 календарних днів.

Станом на сьогодні іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

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Відповідальною за процес іспитів є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено Законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Іспитова робота складатиметься з чотирьох частин: «Культура мови» (24 тестові задання), «Читання» (20 тестових завдань), «Письмо» (1 завдання відкритого типу), «Говоріння» (2 завдання відкритого типу).

Нагадаємо, 16 липня запрацювали чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Серед іншого вони передбачають, що тепер у держслужбовців перевірятимуть рівень володіння державною мовою.

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