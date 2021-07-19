В НБУ розповіли, як розпізнати фальшиві гроші

В Нацбанку констатують, що фальшиві гроші досі не є рідкістю. Підроблена купюра найчастіше виконана досить неякісно, тому її можна виявити, перевіривши на дотик та на наявність водяного знаку. Про це повідомили у НБУ.

Крок 1. Перевірте банкноту на дотик

Ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а зображення з лицьового боку є рельєфними.

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Крок 2. Подивіться на банкноту проти світла

Перевірте водяні знаки. При розгляді банкноти проти світла з’являється портрет історичного діяча та цифрового позначення номіналу.

Перевірте наскрізний елемент (суміщене зображення). Під час розглядання проти світла усі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються, доповнюють один одного. Цифрове позначення має бути без розривів та зсувів.

Крок 3. Змініть кут нахилу банкноти

Перевірте елементи захисту з кінетичним ефектом. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки

При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект — поступові зміни та переходи кольорів

Де обміняти зношені/пошкоджені банкноти та монети?

Для обміну значно зношених або пошкоджених банкнот та монет необхідно звернутися до будь-якого банку України (філій та відділень) або регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України. Правила обміну для касирів та працівників підприємства, які працюють з готівкою. Касир банку повинен без будь-яких обмежень приймати для обміну банкноти: які мають ознаки значного зношення або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви та надрізи, отвори, відірвані краї або кути;

зберегли цілу частину площею не менше ніж 55% своєї початкової площі;

розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглись обидва однакові номери та серія, і загальна площа цих частин не менша ніж 55% початкової площі банкноти.

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