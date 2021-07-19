Склади, офіси та озеро: у Львові відкриють сучасний логістичний центр PORT

15 липня у Львові презентували новий логістичний центр PORT, що стане одним з найбільших у Західній Україні. На території хабу площею 42 тисячі кв. м будуть розташовані не лише сучасні складські приміщення, а й офіси, супермаркети та кав’ярні, а також озеро з маяком та зоною відпочинку.

Логістичний центр PORT буде одним з найбільших у Західній Україні. Він розташований у селі Пасіки-Зубрицькі, що на території Давидівської ОТГ на околиці Львова. Наразі добудовують першу чергу комплексу, її офіційно планують відкрити у четвертому кварталі 2021 року. Повністю ж логістичний центр має запрацювати до кінця 2022 року.

Загальна площа приміщень логістичного центру після повного завершення будівництва становитиме 42 тис. м2, це будуть як складські, так й офісні та торгові приміщення. Зокрема, 36 900 м2 займатимуть складі приміщення, 2600 м2 – торгові і 1400 м2 – адміністративні.

Складський комплекс PORT – це унікальний проєкт в Україні, оскільки на території хабу будуть не лише сучасні склади, але й торгові зали, адміністративні будівлі, офіси, кав’ярні та зона відпочинку із озером.

За словами одного з інвесторів будівництва, співвласника компанії «Регно Італія Уа» Романа Городечного, загальний обсяг інвестицій на реалізацію проекту складе 600 млн грн.

«Ми запустили у Львові проєкт, який не має аналогів в Україні. Інноваційність проєкту полягає в поєднанні складських приміщень, шоурумів, офісів і відпочинкової території. Тут буде зручно вести бізнес і комфортно працювати команді. Саме тому готові інвестувати в цей масштабний проєкт сотні мільйонів гривень. Орієнтовний інвестиційний пакет в цей проект – 600 млн грн», – говорить Роман Городечний.

Один з інвесторів, засновник компанії з девелопменту та управління нерухомістю Alterra Group Дмитро Ковальчук розповідає, що більшість складських приміщень в Україні збудовані ще 30-50 років тому, тобто це старі сірі радянські будівлі, що зазвичай розраховані лише для великого бізнесу. Своєю чергою PORT має зручний поділ приміщень, що дозволяє обрати склад від 350 м2. Тобто тут можна обрати площу, яка найбільше підходить як для великого, так і для середнього та малого бізнесу. PORT виходить за рамки «простого складу», оскільки це буде стильний сучасний хаб з розвиненою інфраструктурою.

«Ця ідея плекалась п’ять років, ми думали, як задовольнити потреби малого та середнього бізнесу, бо в Україні все зараз будується для потреб великих компаній, а малий та середній бізнес залишається в стороні. Тому вирішили створити саме такий об’єкт, який буде актуальний у майбутньому і матиме попит на ринку і через 5-10 років. Переймали досвід з Європи, Китаю та США і зрозуміли, що дійшли до того що складська та промислова нерухомість повинна бути комплексною, тобто мати інфраструктуру для робітників та сучасний дизайн», – зазначає Дмитро Ковальчук.

Будівництво такого масштабного логістичного центру має багато позитивних аспектів для Львівщини. Так, завдяки створенню хабу область отримає 1000 робочих місць, а місцеві бізнесмени матимуть платформу для торгівлі з країнами Європейського Союзу.

Окрім цього, важливо, що компанія зареєстрована саме в Давидівській ОТГ і всі податки сплачує в місцевий бюджет. Зокрема, лише за оренду землі центр сплачує понад 2 мільйони гривень щорічно. Також в область інвестуватимуть всі компанії, що будуть співпрацювати з хабом.

«Понад 1000 робочих місць будуть створені безпосередньо на цій локації. Вже під час будівництва тут працює близько 500 людей, а далі сподіваємось, що кількість робочих місць буде лише рости. Ми сплачуємо 2,2 млн грн орендної плати за рік. Зараз ми вже сплатили близько 5 мільйонів у Давидівську ОТГ і продовжуємо це робити. Всі компанії, з якими ми будемо співпрацювати, будуть реєструватись тут, що залучить інвестиції в область», – говорить один з інвесторів будівництва, співвласник компанії «Регно Італія Уа» Роман Городечний.

Будівництво логістичного центру позитивно вплине на життя місцевих мешканців, оскільки на території будуть розташовані зручні офіси, супермаркети, кав’ярні, аптека та інші торгові приміщення. Також тут з’явиться відпочинкова зона з озером та маяком, де місцеві зможуть проводити вільний час.

«Будівництво логістичного центру є дуже привабливим для Давидівської ОТГ. Оскільки об’єкт зареєстрований саме тут і наша ОТГ отримає надходження від оренди землі, податку на нерухомість, податків з доходів фізичних осіб, що тут працюватимуть. Окрім того, заплановано створення відпочинкового простору із озером та великим маяком», – пояснює голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький.

PORT – це сучасний логістичний центр, в якому зручно не лише мати приміщення, а й варто інвестувати в нього. Зокрема, хаб має вигідні умови інвестиції – 12%, зручну локацію, швидкі темпи побудови, швидку окупність, а також складські приміщення мають високий попит, що підвищує ліквідність об’єкта на ринку.

До слова, під час презентації логістичного центру 15 липня інвестори, представники місцевої влади та ЗМІ вже заклали символічні іменні цеглинки першої стіни комплексу.

Довідково:

Компанія Alterra Group працює на українському ринку нерухомості з 2016 року. Основний профіль діяльності – управлінням комерційною нерухомістю. З 2019 року компанія розвиває новий напрямок – девелоперський.

У портфелі компанії 36 об’єктів нерухомості, 420 орендарі та більше 137 500 м² в управлінні. Її фахівці мають успішний досвід управління складами, торговими приміщеннями, офісами та бізнес-центрами у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Мелітополі. Команда Alterra Group не рівняється на конкурентів, а використовує новаторські підходи.

Regno (ТзОВ «Регно Італія УА») – компанія-імпортер, заснована у 2014 році з метою зробити якісні європейські продукти доступними українським споживачам.

Regno займається імпортом та дистрибуцією алкогольних напоїв, сирів, молочної продукції та делікатесів з понад 10 країн світу. Головний офіс компанії розташований у Львові, філії – у Києві, Одесі та Харкові.

Продукцію Regno можна придбати в найбільших національних та регіональних мережах України. Співпрацює з сектором HoReCa. Компанія Regno – ексклюзивний імпортер таких світових брендів, як Fiorelli, Valdo, Kaserei Champignon, Landana та інших.

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