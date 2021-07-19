Сенсаційна заява власників львівського футбольного клубу «Карпати»

Легендарний львівський футбольний клуб «Карпати»припиняє свою діяльність на професійному рівні, не дочекавшись свого шістдесятилітнього ювілею якихось півтора року.

Цю сенсаційну новину, яка, без перебільшень, збила з пантелику та надзвичайно засмутила тисячі прихильників та фанів цього, дійсно, легендарного та головного футбольного клубу Західної України, озвучив співвласник Карпат Смалійчук Олег.

Завершення професійної діяльності клубу, детальніше з перших вуст

Як сповістили спортивні новини Мети, впродовж всього минулого сезону команда відчайдушно боролась, щоб врятувати львівську футбольну перлину, але обставини були сильнішими. Так сталося, що другий юридичний співвласник клубу постійно, роками блокував його діяльність, не даючи повноцінно функціонувати, тим більше, розвиватися. Було прикладено максимум зусиль, щоб налагодити, хоча б, конструктивний діалог з ним, але за минулий рік, він так і не озвався, ігноруючи будь-які запити та посилання. За означений час, було погашено всі боргові зобов’язання, як по заробітній платі, так і отримані послуги, на жаль, лише частково позакривали трансферні борги, через які клуб було заблоковано в трансферних операціях.

На балансі клубу, окрім «Карпати», знаходяться ще й жіночий футбольний клуб та дитяча академія, що спричинило появу нових заборгованостей. На превеликий жаль, перезапуск клубної діяльності не приніс бажаних результатів, «Карпати» залишають професійний футбол, в аматори, теж, не записуються.

Короткий історичний екскурс по життю славних Карпат

Офіційно футбольний клуб «Карпати» з’явився в реєстрі вісімнадцятого січня 1963 року. За свою кар’єру він два рази виходив у фінал Кубку нашої країни (1993 та 1999), багаторазово ставав півфіналістом кубків СРСР та України. Це єдиний клуб за всю футбольну історію Радянського Союзу, який виборов головну нагороду країни, не граючи, при цьому, у вищій лізі.