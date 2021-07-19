Ремонт турбін у Львові від професіоналів

Далеко не кожний автомобіліст готовий дотримуватися правил обслуговування авто, але кожен має бажання експлуатувати ТЗ з гарною потужністю двигуна. Тому їх часто цікавить, де можна зробити якісний ремонт турбін. Львів має безліч майстерень, де залюбки вам запропонують свої послуги кваліфіковані фахівці. Але ж варто віддавати перевагу експертам в даному напрямку.

Ми радимо для розв’язання цього питання звернутись в мережу СТО компанії Centr Turbin.

Основні показники наявності зламу в турбокомпресорі

Частіше за все можна відмітити такі відхилення під час експлуатації авто:

необхідність частіше заливати моторну оливу та паливо;

вихлопний дим почав набувати синій або чорний колір;

втрата потужності авто;

наявність сторонніх звукових сигналів.

Все це свідчить про те, що треба звертатися до експертів з ремонту турбін. Досвідчені майстри компанії Centr Turbin проведуть швидкий та якісний ремонт турбін у Львові. Всі виконані реставраційні роботи реалізуються на сучасному обладнанні. Вам можуть бути запропоновані:

стандартні роботи;

капітальний ремонт;

відновлення або заміна сервоприводів та актуаторів.

Гарантовано збільшити термін експлуатації пристрою допоможуть такі дії:

використання високоякісного пального та оливи;

прогрівання двигуна перед стартом руху;

своєчасна заміна фільтрів;

періодичний контроль параметрів тиску наддування;

заміна оливи кожні 7-10 тисяч кілометрів;

охолодження розігрітого двигуна після тривалої поїздки.

Пам’ятайте, своєчасне звернення до фахівців Centr Turbin допоможе уникнути неприємних ситуацій на дорозі. Вся контактна інформація вказана на сайті компанії https://centr-turbin.com/ua/remont-turbin-lviv.

℗