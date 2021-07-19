Частину кам’яниці на площі Ринок продали за 4,1 млн грн

Приміщення у кам’яниці №35 на площі Ринок за 4,1 млн грн на аукціоні купила львівська фірма, яка зареєстрована за цією ж адресою. Про це йдеться на порталі Prozorro.

На аукціон, який відбувся 19 липня, міське управління комунальної власності виставило приміщення кам’яниці на площі Ринок, 35, яка є пам’яткою архітектури національного значення.

Йдеться про нежитлові приміщення першого поверху площею 25 кв м. Сам чотириповерховий будинок є житловим, потратипи до згадного приміщення можна через вхід спільного користування.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Реклама партнерів

Стартова ціна приміщення становила 1,32 млн грн. На торги подались два учасники: Володимир Бекиш, який запропонував 2,11 млн грн та ТзОВ «Іммобільяре Фамільяре» з пропозицією у 4,18 млн грн. Таким чином вартість 1 м кв перевищила 167 тисяч грн.

Відтак перемогу в аукціоні отримало підприємство, наразі у мерії готуються укласти із ним договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Іммобільяре Фамільяре» зареєстроване у квартирі №9 на площі Ринок, 35. Фірма існує з 2018 року і займається наданням в оренду чи експлуатацію власної чи орендованої нерухомості.

Засновниками підприємства є львів’яни Галина Висоцька та Володимир Бекиш, який, власне, був другим конкурентом ТзОВ «Іммобільяре Фамільяре» в аукціоні. Вони обоє також зареєстровані у квартирі №9 на площі Ринок, 35, а Володимир Бекиш ще є головою ОСББ «Ринок-35».

Додамо, що будинок на площі Ринок, 35 також відомий як кам’яниця Майдашевичівська, пам’ятка архітекутри національного значення. У 1785 році її повністю перебудували, а в 1887-му в будівлі знову була перебудова. Сьогодні частина будинку є житловою, на другому поверсі знаходиться Товариство культури львівських угорців, а на першому – Bar Mushly.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.