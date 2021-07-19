45% українців вважають якість середньої освіти низькою, – опитування

45% українців вважають низькою якість середньої освіти в Україні, ше 44% – середньою. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного 1-7 червня фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

У 2021 році 45% українців оцінили якість середньої освіти як таку, що тією чи іншою мірою є низькою, ще 44% назвали її посередньою.

«Оцінка громадянами освіти в Україні продовжує коливатися між середньою та низькою якістю. Однак порівняно з липнем 2020 року кількість негативних оцінок зросла на 9%, у тому числі за рахунок збільшення людей, які надали дуже низьку оцінку українській освіті», – кажуть соціологи.

Традиційно найменше негативних відгуків отримує середня освіта серед мешканців західної України, однак динаміка щодо погіршення оцінок зберігається і серед них.

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Найкраще, серед вікових груп, оцінюють якість освіти респонденти у віці від 18 до 29 років. Тобто ті, хто ще відносно нещодавно закінчили школу – 14% оцінили якість освіти як дуже високу.

Найменше позитивних оцінок серед найстаршої вікової групи – 60+. Лише 4% серед них позитивно оцінили якість освіти.

Опитування проводилося у період з 1 по 7 червня 2021 року. Було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ).

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