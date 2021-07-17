У Польщі в озері втопився 2-річний хлопчик з України

В озері Шперек Великопольського воєводства на заході Польщі у четвер, 15 липня, втопився 2,5-річний хлопчик з України. Маленький Владислав без нагляду батьків зміг вночі вийти з літнього будинку неподалік озера у відпочинковому центрі «Лідо» і впав з пірсу до водойми, передає Укрінформ.

Як зазначається, тіло хлопчика у воді близько 07.00 год. помітила стороння людина, яка викликала рятувальників. Вони понад дві години намагалися реанімувати дитину, але життєві функції відновити не вдалося.

Батьки дитини, громадяни України, з’явилися біля озера, коли вже тривала рятувальна операція. Як з’ясувалося, вони приїхали до відпочинкового центру з двома дітьми та двома сім’ями, і вживали спиртні напої до 5-ї ранку.

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Місцева прокуратура висунула батькам обвинувачення у смерті дитини. Батькам Владислава загрожує від трьох місяців до 5-ти років ув’язнення.