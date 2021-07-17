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У Німеччині вже 133 загиблих через повені

Андрій Котенський

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В результаті сильних дощів і спричинених ними повеней у Німеччині за останніми даними загинули 133 людини. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Bild.

Влада федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія підтвердила загибель 43 людей, а на території землі Рейнланд-Пфальц загинули 90 людей.

Одним із найбільш постраждалих регіонів залишається місто Ерфтштадт поблизу Кельна, де ситуація різко погіршилася в п’ятницю.

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Представниця місцевої влад Френк Рок заявила, що вода прийшла дуже швидко, машини були під водою протягом десяти хвилин. Офіційна представниця району сказала, що незрозуміло, чи всі водії вчасно змогли залишити свої транспортні засоби.

У районі Гайнсберг прорвало дамбу на річці Рур. За інформацією уряду Кельнського округу, рятувальники розпочали евакуацію району Офховен у Вассерберзі.

Ступінь шкоди, заподіяної проривом дамби, поки не відома. Рур бере свій початок в Ейфелі і впадає в річку Маас поблизу Рурмонда в Нідерландах.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи через повені.

У Бельгії кількість загиблих у результаті повеней зросла до 23.

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