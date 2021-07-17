ОСТАННІ НОВИНИ

Польща ввела нову вимогу для в’їзду в країну

|

Із суботи, 17 липня, усі, хто прибуває до Польщі, зобов’язані заповнити карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) в електронному вигляді, повідомляє Європейська правда.

До нині документ, який допомагає польському міністерству охорони здоров’я знаходити людей, інфікованих коронавірусом, міг заповнюватись на папері.

Від сьогодні паперові картки будуть дійсними лише за відсутності доступу до електронної системи.

Реклама партнерів

Електронну форму, яку необхідно заповнити, можна знайти за посиланням. Документ необхідно заповнити перед відправленням.

У формі має бути вказана наступна інформація: країна, де починалася подорож, номер рейсу, дата прибуття, ім’я та прізвище, номер PESEL або документ, що засвідчує особу, контактні дані, адреси всіх місць, де людина збирається зупинитися в Польщі протягом перших 14 днів свого перебування (наприклад, готель, сімейний будинок, курорт), інформація про те, чи є у мандрівника сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест.

Заповнена електронна форма покликана допомогти зменшити швидке поширення вірусу, адже якщо на борту літака була заражена людина, то надана інформація допоможе швидко дістатись до людей, які подорожували з інфікованим.

​​Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-12 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-12 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів