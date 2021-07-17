Польща ввела нову вимогу для в’їзду в країну

Із суботи, 17 липня, усі, хто прибуває до Польщі, зобов’язані заповнити карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) в електронному вигляді, повідомляє Європейська правда.

До нині документ, який допомагає польському міністерству охорони здоров’я знаходити людей, інфікованих коронавірусом, міг заповнюватись на папері.

Від сьогодні паперові картки будуть дійсними лише за відсутності доступу до електронної системи.

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Електронну форму, яку необхідно заповнити, можна знайти за посиланням. Документ необхідно заповнити перед відправленням.

У формі має бути вказана наступна інформація: країна, де починалася подорож, номер рейсу, дата прибуття, ім’я та прізвище, номер PESEL або документ, що засвідчує особу, контактні дані, адреси всіх місць, де людина збирається зупинитися в Польщі протягом перших 14 днів свого перебування (наприклад, готель, сімейний будинок, курорт), інформація про те, чи є у мандрівника сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест.

Заповнена електронна форма покликана допомогти зменшити швидке поширення вірусу, адже якщо на борту літака була заражена людина, то надана інформація допоможе швидко дістатись до людей, які подорожували з інфікованим.

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