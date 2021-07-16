В Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Що зміниться?

Верховна Рада в четвер, 15 липня, у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт про впровадження в Україні стандартів ЄС щодо гуманного ставлення до тварин. Проєкт закону №2351 підтримали 285 народних депутатів, передає Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
Мета закопроєкту – запровадити європейські цінності та стандарти щодо захисту тварин від жорстокого поводження.
Цей законопроєкт:
- накладає штрафів за порушення статей Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
- удосконалює правила поводження з тваринами в сільському господарстві, скотарстві, у рибному господарстві, при отриманні продукції тваринного походження;
- встановлює кримінальну відповідальність за переміщення через митні кордони України рідкісних видів тварин і рослин, а також червонокнижних;
- встановлює кримінальну відповідальність за пропагування жорстокого поводження з тваринами;
- посилює охорону в лісах середовищ існування та розмноження червонокнижних видів тварин і рослин;
- розширює перелік повноважень місцевих органів влади, а саме надає їм право забороняти використовувати у господарській діяльності тварин (пересувні: цирки з тваринами, звіринці, зоопарки, виставки тощо);
- забороняє використовувати тварин як мішені при навчанні чи змаганнях із стрільби.
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Вероніка Рой