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Суд арештував подаровані землі зірковим спортсменам Львівщини

Андрій Котенський

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Пустомитівський районний суд Львівської області розглядає позов про скасування розпоряджень Львівської обласної державної адміністрації та скасування державної реєстрації на земельні ділянки, які тодішній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський виділив у власність чотирьом відомим спортсменам. Як з’ясувалось ці ділянки давно перебувають у приватній власності інших осіб, які і звернулися з позовом до суду, повідомляють Наші гроші.Львів.

Йдеться про земельні ділянки площею по 0,1 га в селі Горішній, неподалік Вулецького лісу на Сихові, які у жовтні 2019 року Маркіян Мальський як голова ЛОДА передав у власність шахісткам Марії та Анні Музичук, боксерові Андрію Котельнику та тренеру з боксу Дмитрові Сосновському.

Відповідні розпорядження голови ЛОДА були оприлюднені на офіційному сайті облдержадміністрації.

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«Львівська ОДА має за честь презентувати чемпіонам світового рівня земельні ділянки для дачного будівництва», – говорила в коментарі газеті «Високий замок»  т. в. о. директора обласного департаменту архітектури та розвитку містобудування Оксана Ткачук.

Ділянки були призначені для індивідуального дачного будівництва, і в 2019 році спортсмени-отримувачі зареєстрували право власності. Проте у 2021-му до суду звернулися особи, які заявили що близько 40 років вже користуються цими землями. А право власності отримали за рішеннями сільської ради села Пасіки-Зубрицькі.

Титуловані шахістки сестри Музичук

Одна з ділянок була віддана в приватну власність ще у 1996 році, інші у 2007 та 2010 роках. Щоправда, позивачі лише зараз вирішили завершити оформлення права власності з присвоєнням кадастрових номерів.

У позовній заяві позивачі наголошують, що спортсмени жодного відношення до ділянок не мають та ніколи ними не користувалися. Тепер вони вимагають забезпечення позову, поки буде розглядатися ця справа.

Суд підтримав вимогу та наклав арешт на чотири ділянки, виділені розпорядженнями ЛОДА для львівських спортсменів. Але розгляд справи ще триватиме.

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