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Швейцарії також загрожує повінь

Андрій Котенський

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Озера і річки в центральних кантонах Швейцарії, таких як Берн і Люцерн, досягли небезпечного рівня, і метеорологи попереджають, що дощ не припиниться до понеділка, повідомляє Європейська правда.

Після сильного дощу в п’ятницю, 16 липня, найвищий рівень небезпеки зберігся для озер Люцерн, Тун і Біль.

Вдень річка Ааре в Берні також піднялася до рівня 5 з потоком води 560 кубічних метрів на секунду. Для порівняння, під час великих повеней в 1999 і 2005 роках Ааре несла трохи більше 600 кубометрів води на секунду.

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За словами влади, повінь навколо озера Біль була «неминучою». Вони закликали людей триматися подалі від берегів озера і річок і порадили їм відключити електричне обладнання і винести цінні предмети з кімнат, які може затопити.

Рівень Цюріхського озера також піднявся, але ситуація менш критична (рівень небезпеки повеней 4 з 5). За заявою кантональної влади, деякі будинки на березі озера можуть бути затоплені.

Рівень води в Рейні в Базелі також підвищений. У центральних швейцарських кантонах Швіц і Урі в четвер вночі пройшов сильний дощ, в результаті якого були затоплені і закриті основні дороги.

За даними поліції, постраждалих в Швейцарії немає, на відміну від сусідніх Німеччини та Бельгії.

Як повідомлялося, у Німеччині вже підтверджено загибель понад 100 людей в результаті повеней у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці.

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