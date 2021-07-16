Через негоду без світла залишилися майже 90 населених пунктів на Львівщині

У п’ятницю, 16 липня, через грози та сильні пориви вітру 90 населених пунктів Львівської області залишилися без електроенергії. Наслідки негоди вже ліквідовують працівники ПрАТ «Львівобленерго». Про це інформує пресслужба відомства.

Так, станом на 08:00 год. внаслідок стихії знеструмлені 16 ліній електропередачі повністю та 15 частково.

Відтак без електропостачання залишилися 37 населених пунктів повністю та 51 частково у:

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Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Сколівська, Бориславська частини);

Західному РЕМ (Жовківська, Городоцька част.);

Центральному РЕМ (Пустомитівська. Жидачівська, Перемишлянська, Миколаївська част.);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська част.).

Наслідки стихії ліквідовують 38 аварійних бригад у складі 125 працівників ПрАТ «Львівобленерго», а також задіяно 57 одиниць техніки.

Протягом дня, 16 липня, і надалі очікуються грози, місцями шквали 17-22 м/с, град.

У випадку, якщо негода пошкодила електромережі:

не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — це смертельно небезпечно

організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади ПрАТ «Львівобленерго»

якщо людина опинилась ближче, ніж на 8 метрів до обірваного проводу, необхідно відходити на безпечну відстань «гусячим кроком» — зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками

терміново зателефонуйте за номером 0-800-30-15-68 і повідомте про ситуацію. Телефон працює цілодобово, дзвінки безкоштовні.

Нагадаємо,на Львівщині — штормове попередження. Синоптики прогнозують значні дощі та грози.

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