Дітям до 14 років не продаватимуть ліки в аптеках

У четвер, 15 липня, депутати Верховної Ради у другому та в цілому підтримали закон, що забороняє продаж ліків дітям до 14 років. Про йдеться на сайті парламенту.
Як йдеться у пояснювальній записці, заборони продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати неконтрольоване зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприятиме зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей та підлітків.
За два останні роки лише в Києві зафіксували 60 спроб дитячих самогубств. Натомість лише з початку 2021 року таких випадків було 25.
Законопроєкт передбачає продаж ліків дітям до 14 років. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця продавати ліки буде дозволено лише у разі пред’явлення документа.
Як пише УП, закон передбачає адміністративну відповідальність та штрафи до порушників:
- продаж та доставка ліків дітям – від 6,8 до 13,6 тисячі гривень;
- якщо порушення було вчинене повторно протягом року – від 13,6 до 23,8 тисячі гривень.
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Вероніка Рой