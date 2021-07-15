Дітям до 14 років не продаватимуть ліки в аптеках

У четвер, 15 липня, депутати Верховної Ради у другому та в цілому підтримали закон, що забороняє продаж ліків дітям до 14 років. Про йдеться на сайті парламенту.

Як йдеться у пояснювальній записці, заборони продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати неконтрольоване зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприятиме зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей та підлітків.

За два останні роки лише в Києві зафіксували 60 спроб дитячих самогубств. Натомість лише з початку 2021 року таких випадків було 25.

Законопроєкт передбачає продаж ліків дітям до 14 років. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця продавати ліки буде дозволено лише у разі пред’явлення документа.

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Як пише УП, закон передбачає адміністративну відповідальність та штрафи до порушників:

продаж та доставка ліків дітям – від 6,8 до 13,6 тисячі гривень;

якщо порушення було вчинене повторно протягом року – від 13,6 до 23,8 тисячі гривень.

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