«1+1» оштрафували після трансляції російського серіалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала канал «1+1» на понад 71 тисячу гривень. Причиною цьому стала трансляція серіалу «Кухня» російською мовою. Про це інформує пресслужба регулятора.

Із 27 квітня по 5 травня Нацрада проаналізувала етер телеканалу «1+1» після звернення громадянина України, який скаржився на неправомірну трансляцію серіалу «Кухня» недержавною мовою.

У Нацраді дійшли висновку, що трансляція серіалу «Кухня» здійснювалася російською мовою з українськими субтитрами, що є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Тому, враховуючи норми статті 72 цього закону, Нацрада призначила штраф мовнику у сумі 5% ліцензійного збору, що для телеканалу «1+1» становить 71 488,95 грн.

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