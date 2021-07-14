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У Дрогобичі оголосили День жалоби

Дарина Романишин

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У Дрогобицькій територіальній громаді 14 липня визнали Днем жалоби у зв’язку із похованням 78 останків жертв НКВС та відзначенням 30-річчя з дня поховання рештків 486 замордованих жертв НКВС. Про інформує пресслужба Дрогобицької міської ради.

Так, через оголошення Дня жалоби 14 липня у Дрогобичі:

  • на адмінбудівлях приспустили Державний Прапор з чорною стрічкою;
  • обмежили проведення концертів та розваг;
  • заборонили вмикати розважальну музику на громадському просторі;
  • призупинили роботу літніх терас з 12:00 до 18:00 на площі Ринок, вулиці Івана Мазепи та у здовж маршруту руху траурної процесії.

З детальним розкладом заходів можна ознайомитися тут.

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