У Рясному освятили церкву, яку будували більше п'яти років

12 липня в Рясному-1 відбулося освячення храму св. Василія Великого УГКЦ, яку будували протягом п’яти років. Літургію очолив Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор разом із духовенством парафії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє парафія.

Богослужіння очолив архієпископ Львівський Української греко-католицької церкви Ігор Возьняк. Святиню будували протягом п’яти років, хоча сама парафія існує 17 років. Вибір дати для освячення святині не є випадковим.

Як зазначили парафіяни, у липні 2015 року якраз перед початком будівництва храму на парафії перебували мощі святого апостола Петра, перед якими спільнота молилася за будівництво святині.

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Митрополит Львівський Ігор нагородив настоятеля храму о. Володимира Гоцанюка грамотою з наданням права носити нагрудний хрест із прикрасами. Активні парафіяни, жертводавці та всі причетні до будівництва храму люди також отримали подячні грамоти.

Після завершення літургії відбувся святковий концерт і вечір української пісні.

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