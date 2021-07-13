Професор Львівського університету став лауреатом Швейцарської літературної премії

Ігорю Павлюку, письменнику, науковцю, перекладачу і викладачу ЛНУ ім. Івана Франка, присвоїли «Швейцарську літературну премію-2021» за його збірку віршів «Артанія». Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Міжнародну відзнаку Ігор Павлюк здобув за свою збірку віршів «Артанія», видану торік українською та англійською мовами. Редакторами книги були Хіларі Ширз та Ганна Косів, переклад з української мови здійснив Юрій Лазірко, а передмову написав лауреат Нобелівської премії з літератури Мо Янь.

Зазначимо, Ігор Павлюк народився у 1967 році в селі Ужова на Волині. Він – письменник, науковець, автор понад 2000 публікацій у періодиці, наукових збірниках та 33 окремих книг.

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Ігор Павлюк також є лауреатом премії англійського ПЕН-клубу, Народної Шевченківської премії, всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса Нечерди, імені Маркіяна Шашкевича, імені Григорія Сковороди, міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф». Член Асоціації європейських письменників.

Довгий час жив у Львові, зараз мешкає у Києві.

Довідково: «Швейцарська літературна премія» − це нова премія Швейцарії, створена для об’єднання людей з усього світу, обміну емоціями та вдосконалення мовної культури.

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Фото: Укрліб